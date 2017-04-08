الإسكان: تطبيق منظومة فصل الصرف الصحي عن الصناعي بمدينة السادات

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تطبيق منظومة فصل الصرف الصحي عن الصرف الصناعي بمدينة السادات، حيث يتم تجميع خطوط الصرف الصحي القائمة قطر 900 مم ، 1200مم، على محطة رفع، والتي ستقوم برفعها إلى محطة المعالجة الميكانيكية، المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر، بتكلفه 250 مليون جنيه، بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتعمل المرحلة الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم.

وأكد عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن محطة الرفع التى يجرى إنشاؤها فى محيط بركة الأكسدة تتكون من 4 طلمبات كمرحلة أولى بتصرف 350 لتر/ثانية للطلمبة الواحدة، بإجمالى طاقة 760 لتر/ثانية أى ما يعادل 65 ألف م3/يوم، بتكلفة30 مليون جنيه، وستقوم بالمعالجة الثنائية لـ20 ألف م3/يوم، والمعالجة الثلاثية لـ20 ألف م3/يوم.

وقال محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: تتم معالجة مياه الصرف معالجة ثنائية، لتصلح لأغراض رى الغابات الشجرية القائمة بمساحة 1600 فدان، لافتًة إلى أنه يجرى إضافة 350 فدانًا أخرى لها كاملة بشبكات الرى بالتنقيط، فى حين أن المياه المعالجة ثلاثياً سيتم رفعها من خلال محطة رفع باستثمارات 40 مليون جنيه لشبكات رى المسطحات الخضراء داخل الكتلة السكنية، والتى سيتم تنفيذها على 4 مراحل باستثمارات 80 مليون جنيه.

وتابع: "ستسهم هذه المنظومة في ترشيد استخدام مياه الشرب لرى المسطحات الخضراء، والتى تقدر بمساحة 1200 فدان، مؤكداً أنه سيتم عمل لوحات إرشادية مكتوب عليها مياه ​​صرف معالجة غير صالحة للشرب".