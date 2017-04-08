إصابتها بالتسمم وسر إخفاء زوجها.. 8 تصريحات مثيرة لـ«ميريام فارس»

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مغنية وممثلة وفنانة استعراضية، هكذا برعت اللبنانينة "ميريام فارس" في كسب قلوب ملايين من الجمهور في العالم العربي، وذلك منذ أول انطلاقة فنية حقيقية لها عام 2003 بإصدار ألبومها الشهير "أنا والشوق"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا كان سببًا في دخولها المجال الفني من أوسع أبوابه.

ونظرًا لشهرتها الواسعة، أصبحت "ميريام" أحد الخيارات الأولى للبرامج الفنية باعتبارها مادة دسمة للتناول وكشف الأسرار عن عالمها الخاص، وكان آخر لقاء لها أمس الجمعة ببرنامج "كل يوم جمعة" مع الإعلامي "عمرو أديب" عبر فضائية "ON E"، فأدلت ببعض التصريحات المثيرة التي نستعرضها فيما يلي..

1- البداية الأولى

رغم أن شهرة "ميريام" الحقيقية كانت وهي في سن العشرين، فإنها كشفت أنها بدأت الغناء بينما كانت تبلغ من العمر أقل من ثلاث سنوات، موضحة أن معلمتها بالمدرسة كانت تطلب منها الغناء عندما تتعب من الشرح أو بعد انتهاء الحصة الدراسية.

وأوضحت "ميريام" أنها تمتلك آلات موسيقية قديمة ونادرة، وتدرس رقصات قديمة ولديها ولع شديد بشراء الآلات الموسيقية.



2- الجنسيات المتعددة

أبدت "ميريام" سعادتها البالغة بأن جماهير كل بلد تغني فيها يطلقون عليها جنسيتها، حيث أطلقوا عليها "ميريام العراقية" و"ميريام المصرية"، مشيرة أن ذلك فخر لها لأن رسالتها تتلخص في إشباع الوطن العربى كله بالفن.

3- تسمم الحمل

في وقت سابق من العام الماضي، وقعت "ميريام" ضحية للتسمم بينما كانت في الشهر الثامن من الحمل، وأوضحت أنها أصيبت بالتسمم بعد تناول الدجاج في أحد المطاعم، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى ولكنها الثالثة، وطالبت الجهات اللبنانية المعنية بفرض رقابة أكثر على المطاعم.



4- جوائز "ورلد ميوزك أورد"

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها "ميريام" بإعلانها أن جوائز "ورلد ميوزك أورد" بلا مصداقية، حيث قالت إن الجهة المختصة بالحفل تعرض على الفنان الجوائز التي يرغب فيها ونوعها، وقد يدفع بعض الفنانين أموالًا لها للحصول على الجائزة التي يربحها.

5- المطرب المفضل

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كشفت"ميريام فارس" عن الطريقة التي تختار بها أغانيها، فقالت: "بختار الأغنية اللي بتيجي على مقاسي"، وكشفت أيضًا عن أفضل المطربين وأقربهم لقلبها، وهم الإماراتي حسين الجسمي حيث يتمتع بطبقة صوت مميزة وعالية، والمطربة الراحلة ذكرى.

6- سر إخفاء زوجها عن الأضواء

"لماذا تخفي ميريام زوجها عن الأضواء؟"، سؤال فاجأ به الإعلامي "عمرو أديب" ميريام، فردت أن الجمهور يعرف عن زوجها القليل، وهو أن اسمه "داني متري" ويعمل في مجال العقارات، وأوضحت أن هذه رغبته، حيث إنه لا يحب الأضواء والإعلام وهو ما جعل زواجها يتم بشكل هادئ وسرية تامة وإجراءات أمنية مشددة.

وقالت ميريام: "هو مش عاوز، وأنا أتمنى أن يفضل كده؛ لأنه لا علاقة له بالفن، يوم تعرفنا على بعض قال أنا متجوز منك أنتي مش من الناس، مش عاوز مكان ما أروح ألاقي الناس تقول هذا زوج ميريام"، مشيرة إلى أنها أحبت ذلك كثيرًا واحترمت رغبته".

7- سر الدبلة

"ليه جوزك مش لابس دبلة؟، سؤال آخر حاول به "أديب" اقتحام الحياة الخاصة لميريام فارس، فأوضحت أنه يضع تاتو على إصبعه باسمها بدلًا من الدبلة، وقالت: "الدبلة ممكن يشيلها في أي وقت يحب، لكن التاتو مش هيتشال.. هيعمل إيه يعني هيقطع صباعه؟!".

8- الأفراح

كشفت "ميريام" عن رفع أجرتها في إحياء الأفراح إلى الضعف، وعن سبب ذلك قالت إنها كانت تتلقى طلبات كثيرة لإحياء الأفراح وصلت إلى 4 أفراح أسبوعيًّا، وهو ما أصابها بالتعب فرفعت السعر وأصبح يلائم العائلات المقتدرة جدًا والطبقة الغنية، موضحة أن هذا الشيء يسعدها كثيرًا لأن باستطاعتهم دفع الكثير لإحضار أي فنان، ومع ذلك يختارونها هي.

