7 فنانين فُتحت لهم أبواب «النجومية» بعد أن كانوا «كومبارس صامت»

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تعددت أساليب دخول الفنانين مجال التمثيل فبعضهم عرف طريقه عن طريقه ببعض الأدوار الصغيرة وبعضهم ظهر "كومبارس صامت " فى أفلام شهيرة، لينطلقوا من خلالها ويصبحوا من أهم نجوم الوطن العربى الآن.

لم يخجل الفنانون من الإعلان عن بدايتهم الفنية، فخرج بعضهم ليعلن عن ذلك بكل فخر، بينما تم التعرف على آخرين بالصدفة، بالرغم من التغير الكبير الذي طرأ على ملامحهم، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز الأدوار التى ظهر فيها بعض الفنانين كـ"كومبارس" بأعمال شهيرة.

بيومي فؤاد فى "العندليب"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صورة قديمة للفنان بيومي فؤاد يظهر من خلالها "كومبارس صامت" في مسلسل "العندليب" الذى تم إنتاجاه في 2006، حيث كان يجلس بين أعضاء الفرقة الموسيقية مجسدًا دور أحد العازفين.

يذكر أن مسلسل "العندليب" تناول حياة المطرب والممثل الراحل عبد الحليم حافظ، وقام بدوره شادي شامل وشاركه البطولة عبلة كامل وكمال أبو رية ولقاء الخميسي، تأليف مدحت العدل وإخراج جمال عبد الحميد.

أحمد زاهر في مسلسل "ذئاب الجبل"

خلال استضافته ببرنامج "عيش الليلة" عبر فضائية "dmc"، كشف الفنان أحمد زاهر عن مفاجأة وهى مشاركته بدور "كومبارس" لأول مرة في مسلسل "ذئاب الجبل"، قائلًا: "ظهرت كومبارس في المسلسل، وقلت جملة واحدة بس، ودهنوني أسود، واتصورت من قفايا، ومحدش عرفني أصلًا".

يعتبر "ذئاب الجبل" من كلاسكيات التليفزيون المصري وتم إنتاجه عام 1992، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان بداية للثنائي محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة، وبطولة أحمد عبد العزيز وشريف منير وسماح أنور الفنان حمدى غيث وعبد الله غيث.

حسن الرداد في فيلم "جاءنا البيان التالي"

كشف أيضًا الفنان حسن الرداد عن كواليس مشاركته كـ"كومبارس صامت" في فيلم "جاءنا البيان التالى" خلال استضافته أيضًا في برنامج "أنت أون لاين"، الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي عبر شاشة دبي، مشيرًا إلى أنه أتى من دمياط ليقوم بأحد الأدوار ولكنه تفاجأ بأنه سيظهر "كومبارس صامت" فى فيلم "جاءنا البيان التالى" وليس له دور في الفيلم، قائلًا: "اتضحك عليا".

قام ببطولة "جاءنا البيان التالى" محمد هنيدي وحنان ترك ولطفي لبيب ونهال عنبر، وإخراج سعيد حامد ومن إنتاج عام 2001.



رانيا يوسف فيلم "المنسي"

بدأت الفنانة رانيا يوسف حياتها أيضًا في عالم الفن "كومبارس صامت" في فيلم "المنسي" الذى قام ببطولته الفنان عادل إمام، وظهرت في مشهد "الحفلة".

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وأضافت خلال حلولها ضيفة على إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" أنها بعد ذلك بدأ يُمنح لها بعض الجمل في المشاهد ثم أدت مشاهد كاملة، مشيرة إلى أن أول دور حقيقي لها هو دورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

"المنسي" تم إنتاجه عام 1993 بطولة عادل إمام ويسرا وكرم مطاوع ومحمد هنيدي، وإخراج شريف عرفة وسيناريو وحيد حامد.

منة شلبي في فيلم "العاصفة"

بدأت الفنانة منة شلبي طريقها في عالم التمثيل أيضًا بدور "كومبارس صامت" في فيلم "العاصفة" للمخرج خالد يوسف، قائلة خلال برنامج "صاحبة السعادة": "قدمت مشهدين في الفيلم واحد فتحت فيه باب الشقة وآخر في مظاهرة وحصلت على ألف جنيه أجرًا وقتها وكان كبيرًا بالنسبة لكومبارس".

"العاصفة" من إخراج خالد يوسف، وبطولة يسرا وهشام سليم وحنان ترك وهانى سلامة ومحمد نجاتى، وعرض عام 2001.

ليلى عز العرب في فيلم "معالى الوزير"

شاركت أيضًا الفنانة ليلى عز العرب بدور "كومبارس" في فيلم "معالي الوزير" مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي عام 2002، مشيرة خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "cbc" إلى أنها كانت كومبارس صامت، ولعبت دور "وزيرة" في الفيلم.

قام ببطولة "معالى الوزير" الفنان الراحل أحمد زكي ويسرا وعمر الحريري ولبلبة وهشام عبد الحميد، وإخراج سمير سيف وتأليف وحيد حامد، وتم عرضه عام 2002.

رامي وحيد في فيلم "عودة الندلة"

على غرار الفنان حسن الرداد شارك الفنان رامي وحيد للمرة الأولى فى حياته كـ"كومبارس صامت" فى فيلم "جاءنا البيان التالى"، والمرة الثانية كانت من خلال فيلم "عودة الندلة"، حيث جسد من خلاله دور بلطجى.

"عودة الندلة" من بطولة عبلة كامل وعزت أبو عوف وإخراج سعيد حامد، وتم عرضه عام 2006.