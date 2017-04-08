أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

استمرارا للخدمات التي تقدمها "فيتو" للقراء، ننشر أسعار أكياس الدم ومشتقاته التي ارتفع سعرها وفقا لقرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد برفع الدعم عن المستشفيات الخاصة التي كانت تحصل على الدم بأسعار مخفضة والاكتفاء بتوجيه الدعم للمستشفيات الحكومية.
وتتضمن الأسعار:
1- وحدة الدم الكاملة للجهات الحكومية بــ90 جنيها والأماكن الخاصة بــ450 جنيها.
2- وحدة كرات دم حمراء للبالغين للجهات الحكومية بــ90 جنيها والأماكن الخاصة بــ450 جنيها.
3- وحدة كرات دم حمراء للأطفال في الجهات الحكومية بــ90 و50 جنيها والأماكن الخاصة بــ180 و450 جنيها.
4- اختبار الأجسام المضادة للحكومة بــ250 جنيها والأماكن الخاصة بــ250 جنيها.
5- وحدة بلازما للحكومة بـــ40 جنيها والأماكن الخاصة بــ100 جنيه.
6- وحدة بلازما منزوعة الكرايو للأماكن الحكومية بــ20 جنيها والأماكن الخاصة بــ75 جنيها.
وتتضمن الأسعار:
1- وحدة الدم الكاملة للجهات الحكومية بــ90 جنيها والأماكن الخاصة بــ450 جنيها.
2- وحدة كرات دم حمراء للبالغين للجهات الحكومية بــ90 جنيها والأماكن الخاصة بــ450 جنيها.
3- وحدة كرات دم حمراء للأطفال في الجهات الحكومية بــ90 و50 جنيها والأماكن الخاصة بــ180 و450 جنيها.
4- اختبار الأجسام المضادة للحكومة بــ250 جنيها والأماكن الخاصة بــ250 جنيها.
5- وحدة بلازما للحكومة بـــ40 جنيها والأماكن الخاصة بــ100 جنيه.
6- وحدة بلازما منزوعة الكرايو للأماكن الحكومية بــ20 جنيها والأماكن الخاصة بــ75 جنيها.
المصدر : فيتو