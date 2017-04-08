اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

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يستضيف نادي كمبالا سيتي الأوغندي نظيره المصري البورسعيدي، اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بملعب لوجوجو، بقيادة تحكيمية للحكم محمود علي محمود، ضمن مباريات الذهاب لدور الـ "32 مكرر" لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد صعد إلى هذا الدور، بقيادة مديره الفني حسام حسن، بعد إلغاء مباراة العودة أمام دجوليبا المالي بعد وقف نشاط اتحاد الكرة المالي، بعد أن هُزم الفريق البورسعيدي في مبارة الذهاب بهدفين نظيفين من الفريق المالي.

كما سيواجه بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي نظيره سموحة، بملعب بيدفيست، بقيادة تحكيمية للحكم ندالا نجامبو.

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وصعد سموحة، بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان إلى هذا الدور عقب تخطيه نظيره أولينزي ستارز الكيني، بعد أن فاز الفريق السكندري ذهابًا برباعية نظيفة قبل أن يُهزم إيابًا بثلاثية نظيفة.

ويسعى سموحة والمصري، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، للتسهيل من مهمتهم في العودة، للصعود لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية.