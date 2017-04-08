اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين

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استطاع المصري عمر خالد الجبلي، بطل الجمهورية في الـ Street Workout أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية Battle of the bars والتي تستضيفها مدينة المنامة في البحرين.

وتأهل الجبلي إلى الدور قبل النهائي، بعد أداء قوي تمكن به من الفوز على لاعب السعودية في دور الـ١٦ ، قبل أن يحقق الفوز الثاني في الدور ربع النهائي على نظيره البحريني.

ومن المنتظر أن يواجه ممثل مصر نظيره الإماراتي، اليوم السبت، في إطار منافسات الدور قبل النهائي، في البطولة الأولى من نوعها عربيا، والتي يشرف عليها إتحاد WCO وبتحكيم دولي.

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وينافس الجبلي في البطولة تحت رعاية KO Squad الذراع الرياضي لملتقى قرطام الثقافي، والذي يدعم عمر بشكل كبير إلى جانب عدة رياضات أخرى، مثل الفيزيك وكرة القدم المتمثل في فريق صحارى.

جدير بالذكر أن عمر الجبلي قد فار ببطولة الجمهورية العام الماضي، والتي نظمها وأشرف عليها ملتقى قرطام الثقافي، كما شارك الجبلي في بطولة العالم للـ Street Workout في روسيا واستطاع تحقيق المركز الـ١٦، من بين مختلف الجنسيات المشاركة.