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ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية

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ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة

الإسكندرية – محمد أحمد:

تمكن مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية، داخل صيدليتين بمنطقة العطارين وسط المحافظة، في حملة تفتيش على عدد من الصيدليات بالمنطقة.

وقال الدكتور مجدي حجازي، في تصريح له، إن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير معلومة المصدر بإحدى الصيدليتين وتم تحريزها وتحرير محضر بقسم شرطة العطارين ، لافتا أن الأمر تكرر داخل الصيدلية الثانية من حيث ضبط كمية مهربة وغير مسجلة داخلها.

وأضاف أنه أثناء تفتيش الصيدلية الثانية تبين وجود مكان بجانب تلك الصيدلية يستعمل كمخزن غير مرخص للأدوية خاص بالصيدلية، جرى على إثره استدعاء مسئولين من مباحث وفتح المكان الذي عثر بداخله على كمية 15 ألفا و533 عبوة من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنه تم مصادرة جميع الأدوية وإعداد كشوف بها وتسليمها إلى مباحث التموين لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة (1)

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