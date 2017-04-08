بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مديرية الأمن بدمياط، اليوم السبت، حملة موسعة لإزالة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية، في عدد من شوارع وميادين كفر البطيخ، بحضور اللواء عماد حمدي مساعد مدير الأمن، والعميد أيمن إسماعيل مأمور مركز كفر البطيخ وشرطة المرافق، استجابة لشكاوى الأهالي، وجرى تحرير محاضر للمخالفين،

وأسفرت الحملة عن إزالة 36 مخالفة بالسوق العمومي والموقف.

ونفذت الوحدة المحلية للمركز حملة إزالات مكبرة تضمنت 6 إشغالات في طريق 18 وشارع الثلاثيني، وميدان الجمعية بمدينة كفر البطيخ، فضلاً عن إزالة 17 إعلانًا مخالفًا و42 إشغال طريق وضبط 14 بائعًا متجولاً، وتحرير محاضر فورية لهم، كما نجحت الوحدة في تنفيذ 8 قرارات إزالة حالات لتعديات على أراض زراعية بالتعاون مع شرطة المركز.