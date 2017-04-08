بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، بوابات أمنية الكترونية، في الباب الرئيسي، لمعرض دسوق للكتاب، تزامنًا مع افتتاح المعرض في موسمه الرابع على التوالي، المقام فعالياته على ضفاف نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق .

كان اللواء عزت صادق مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، تفقد أنحاء المعرض مع بدء توافد المواطنين والضيوف لحضور فعاليات الافتتاح، برفقة العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والرائد تامر الجيزاوي، رئيس شرطة المرافق بمدينة دسوق، والنقيب فهمي الخطيب معاون مباحث قسم دسوق، وضباط من إدارات شرطية متنوعة، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية للمعرض.

وأكد مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، في تصريحات صحفية له اليوم، أن خطة التأمين تتضمن وضع بوابات الكترونية بالبوابة الرئيسية للدخول، وانتشار الحماية المدنية، والمفرقعات، والمرور، والأمن العام، والإنقاذ النهري، ورجال المباحث، والعديد من القوات الشرطية المتنوعة المشاركة في عملية التأمين.