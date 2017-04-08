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وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة

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وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة

مصراوي Masrawy

محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، إن احتفال بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في هذه الظروف التي تمر بها مصر، والتي وصفها بـ"الحالكة" تعد احتفالا بماضيها وحاضرها.

وأضاف القوصي- خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن التي تعقد بأحد فنادق القاهرة، السبت، أن المسابقة تضئ شمعة أمل وباقة نور في هذه الظروف التي نعيشها، لافتا إلى أن الله يعطي لمصر بشارة أمل من خلالها برغم العقبات والعثرات التي تواجهها.

ودعا وزير الأوقاف الأسبق، الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يوفق القائمين على المسابقة إلى ما فيه الخير.

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