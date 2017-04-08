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مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

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مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مصراوي Masrawy

مصطفى مدبولى وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية من مشروع الإسكان "دار ".

وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن المجلس، وافق على مد فترة تحصيل القسط بنفس القيمة 7500 جنيه لمساحات الوحدات (100م2 – 115م2)، و10 آلاف جنيه لمساحات الوحدات (130م2 – 140م2 – 150م2)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حتى تاريخ الإخطار باستلام الوحدات، على أن يتم استكمال باقى قيمة الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوي.

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