بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار

كتب - هشام عواض:

السفر لمسافات طويلة متعة للبعض، ما بين السفر بالطيران أو السيارة أو القطار، يقف المسافر في حيرة اختيار وسيلة المواصلات ، فلكل منهم مميزات وعيوب، ويظل البحث عن الوسيلة الأسرع والأكثر متعة والمختلفة هو الهدف الأساسي، وهو ما استندت عليه اليابان في فكرتها عن وسائل السفر الجديدة.

ولأنها من أكثر الدول تطورًا في القطارات الفخمة، كشفت اليابان عن أكثر القطارات فخامة في العالم، والذي حمل اسم "شيكي شيما" أو القطار الأكثر فخامة في العالم، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

يتميز "شيكي شيما" بتقديم خدمات فاخرة لركابه، حيث يحتوي على مطاعم تقدم وجبات مميزة، ويعمل فيه فريق من كبار الطهاة المسئولين عن إنتاج قائمة طعام منسقة على أساس المكونات الموسمية اليابانية.

ويحتوي القطار الفخم التي ستطلقه شركة شرق اليابان، على مقاهي تقدم مختلف أنواع المشروبات، بالإضافة إلى عدد 40 كابينة فاخرة التي تحتوي على أسرّة مريحة تمكن الركاب من الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة خلال الرحلة. ويحتوي القطار على 17 جناحًا تستوعب 34 راكبًا فقط في كل رحلة.

ويتمتع القطار بوجود حمام ساخن داخل المقصورات المزودة بغرف حمامات حديثة و"جاكوزي"، ونوافذ القطار شفافة ممتدة من الأرض إلى السقف حتى تمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر الريف الياباني الخلابة.

وسينطلق القطار في مايو المقبل، وستبلغ تكلفة الرحلة فيه إلى ما يقارب 2500 دولار أي ما يعادل 45 ألف جنيه للراكب، وتصل مدة الرحلة ليومين، وهو من تصميم خبير السيارات "كين كيويوكي أوكوياما"، وهو الذي صمم سيارات البورش، والفيراري ومازيراتي.