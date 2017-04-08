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مقتل 57 مسلحا في أفغانستان

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مقتل 57 مسلحا في أفغانستان مقتل 57 مسلحا في أفغانستان

مصراوي Masrawy

مقتل 57 مسلحا في أفغانستان

لغمان، أفغانستان (د ب أ)
قتل 57 مسلحا على الأقل، من بينهم مسلحون داعشيون، في الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء البلاد في عمليات مشتركة للقوات الأمنية الأفغانية، طبقا لما ذكرته وزارة الداخلية في بيان.

ونقلت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت عن البيان قوله إنه من بين المسلحين الـ 57، كان هناك 18 مسلحا من داعش.

وخلال العملية، أصيب 22 مسلحا آخرين، طبقا للبيان.

وجرت العمليات في أقاليم لغمان وأوروزجان وهلمند وننجارهار وقندوز وباكتيا وغزني وسار-إي-بول، حسب البيان.

وخلال العملية، ضبطت قوات الأمن أسلحة ودمرت مركبتين.

ولم تتوافر أي معلومات بشأن سقوط ضحايا من المدنيين أو العسكريين.

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مصراوي Masrawy

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