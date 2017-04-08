وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، السبت، إلى محافظة بورسعيد وذلك لتفقد جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يراجع الوزير جاهزية وكفاءة ومعايير الجودة بالمستشفيات تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

كان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مسودة قانون التأمين الصحي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ومن المقرر تطبيق المرحلة الأولى للقانون في ٥ محافظات: بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.