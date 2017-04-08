الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 119 ألف و 362 عميلاً بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، الانتهاء من تحويل عدد 107 عملاء بمدينة المنيا وقرية تله للعمل بالغاز الطبيعي، كما جرى توصيل الغاز لـ عدد 936 عميلاً منزليًا بمدينة مطاي، وعدد 925 عميلاً بمدينة بني مزار، ليصبح اجمالي عدد العملاء الذين يعملون بالغاز الطبيعي على مستوى المحافظة 119 ألف و362 عميلاً.

وأضافت الشركة، في تقرير لها، أنه بلغ إجمالي العملاء التجاريين بالمحافظة حتى الآن 281عميلاً تجاريًا و5 مصانع استثمارية في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، و3 محطات للوقود في حي الخشابة وشلبي وسكة تلة.

وأوضح التقرير الذي عُرض على عصام البديوي محافظ المنيا، الجهود التي بذلتها الشركة المنفذة حتى شهر مارس الماضي، حيث يجري استكمال أعمال التعاقدات المنزلية لعدد 6692 عميلاً بمدينة مطاي، وعدد 1207 بمدينة سمالوط، وعدد 2773 عميلاً بمدينة بني مزار، كما يستمر تنفيذ أعمال شبكات الضغط المنخفض بمركز مطاي ومدينة سمالوط ومعاينة تحديد مسار خط الضغط العالي لتغذية مدينة ملوي.