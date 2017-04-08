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إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية في المنيا حالات تعد على أراض زراعية

المنيا - ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم السبت، من إزالة عدد 9 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية تله بمركز المنيا على مساحة 6 قراريط و18 سهمًا، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية، بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

من جانبه، قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا في تصريحات صحفية له: "إن هذه الحملات مستمرة وتأتي في إطار التصدي لأي حالة تعد أو تبوير للأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها، مؤكدًا أن المجلس لا يألو جهدًا في إزالة كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين".

حالات تعد على أراض زراعية

حالات تعد على أراض زراعية

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