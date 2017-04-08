بالصور.. ضبط 3 أشخاص متهمين باختطاف" برلماني سابق" بجرجا

مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تمكنت مباحث سوهاج بقيادة العميد خالد الشاذلي، اليوم السبت، من ضبط سائقين وعامل متهمين بالمشاركة في اختطاف عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مركز جرجا.

وأكد مصدر أمني أن المتهمين المضبوطين:" ج.ش.س"، 61 عامًا سائق ويقيم الكولا بمركز أخميم، و"خ.أ.ع" 47 عامًا سائق ويقيم الجزيرة المستجدة بمركز المنشأة، و:"ح.ر.أ" 57 عامًا عامل ويقيم بندر المنشأة.

وأشار المصدر إلى أنه بمواجهة المتهمين من قبل الأجهزة الأمنية أقروا بما هو منسوبًا إليهم وبارتكاب الواقعة وتحريض المتهمين الأصليين "هاربين" وإخفاء المجني عليه خلال فترة احتجازه بغرفة بالمنطقة الصحراوية بناحية الكولا دائرة مركز أخميم.

كان مدير أمن سوهاج ، اللواء مصطفى مقبل تلقى بلاغاً، الجمعة قبل الماضية، من فتحي رضوان خلف ويقيم بناحية بيت خلاف دائرة مركز جرجا بارتكاب كلاً من:"ع.أ.ع"، وشقيقه "ح" تاجري أراضي وعقارات، ويقيمان بناحية بندر الغربية دائرة المركز وآخرين باصطحاب شقيقه خليفة رضوان خلف 57 عامًا صيدلي و"عضو مجلس شعب سابق وتاجر أراضي وعقارات" ويقيم بندر جرجا عنوة بالسيارة قيادة الأول لوجود خلافات مالية بينهم.