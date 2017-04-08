سانت كاترين تستقبل 110 سائحين خلال 24 ساعة

سانت كاترين - (أ ش أ):

استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 110 سائحين من مختلف الجنسيات منهم 60 سائحا أجنبيا و50 مصريًا.

وقال المهندس السيد عبد الصادق، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين - فى تصريح له اليوم السبت - إن السائحين زاروا دير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير، كما قاموا بزيارة جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية.