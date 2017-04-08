ميناء سفاجا يستقبل سفينة على متنها 526 سائحًا

الغردقة - (أ ش أ):

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم السبت، السفينة السياحية "BLAK WATCH"قادمة من صلالة بسلطنة عمان، على متنها 526 سائحًا وسائحة من مختلف الجنسيات، لزيارة المعالم الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف - في تصريح له اليوم - إنه جرى إنهاء كافة الإجراءات لدخول السفينة التي يبلغ طولها 205 أمتار وعرضها 25 مترا، وتم الترحيب بالسائحين وإنهاء كافة إجراءات التفتيش والجمارك.

وأضاف أن ميناء شرم الشيخ يستعد لمغادرة السفينة السياحية "NORWEGIAN STAR" وعلى متنها 2030 سائحا وسائحة من جنسيات مختلفة والسفينة السياحية "الباتروس" وعلى متنها 491 سائحا ألمانيا متجهين لعبور قناة السويس.