توتنهام يستدرج واتفورد.. وتشيلسي يخشى مفاجآت بورنموث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستضيف نادي توتنهام هوتسبير نظيره واتفورد، اليوم السبت، بملعب وايت هارت لين، بقيادة تحكيمية للحكم أنتوني تايلور، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويبدو أن توتنهام مرشحا لمواصلة ضغطه على تشيلسي المتصدر، لاسيما إذا أظهر رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، نفس الروح القتالية التي خاض بها مباراة الأربعاء أمام مضيفه الجريح سوانزي سيتي حين حول تخلفه الى فوز خامس على التوالي.

وبدا سوانزي سيتي في طريقه للفوز بعدما تقدم منذ الدقيقة 11 ثم حافظ على هذه النتيجة حتى الدقيقة 88، قبل أن يدرك ديلي آلي التعادل، ثم يضيف الكوري الجنوبي سون هيونج مين والدنماركي كريستيان اريكسن هدفي الفوز في الوقت بدل الضائع.

ويسعى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لتكرار فوز الذهاب (4-1)، لجلب الثلاث نقاط، ويحتل توتنهام المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة خلف المتصدر تشيلسي بـ 72 نقطة، ولعب السبيرز 30 مباراة فاز في 19 وتعادل في 8 وخسر 3، وسجل الفريق 60 هدفًا فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

في المقابل يأتي واتفورد بقيادة مديره الفني ويلتر ماتزاري، في المركز العاشر برصيد 37 نقطة جمعهم من 30 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 7 وخسر 13، وسجل الفريق 36 هدفًا فيما استقبلت شباكه 48 هدفًا.

وعلى "ستاد بريطانيا"، سيكون ليفربول أمام مباراة مصيرية ضد مضيفه ستوك سيتي الثاني عشر، لأن أي تعثر سيجعل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب مهددا بالغياب عن دوري الأبطال.

ويحتل ليفربول المركز الثالث المؤهل مباشرة الى دوري الأبطال برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن سيتي الرابع وست نقاطعن كل من أرسنال ويونايتد الخامس والسادس على التوالي.

لكن فريق كلوب خاض 31 مباراة، مقابل 30 للسيتي و29 لكل من أرسنال ويونايتد اللذين تبادلا المركز، بعد تعثر الأول أمام ايفرتون (1-1) الثلاثاء، وفوز الثاني على جاره وست هام (3-0) ما أعاد فريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر الى دائرة المنافسة على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

من جانبه يبدأ تشلسي سباق الأمتار الأخيرة التي تفصله عن الفوز باللقب في موسمه الأول مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، من ملعب "دين كورت" الخاص ببورنموث.

ويدخل الفريق اللندني الى مباراته مع بورنموث صاحب المركز الثالث عشر والذي يعود فوزه الأخير على الـ"بلوز" في ملعبه الى سبتمبر 1988 حين كانا في دوري الدرجة الثانية، بمعنويات مرتفعة تماما بعد فوزه الهام جدا على مانشستر سيتي الأربعاء 2-1 بفضل ثنائية للنجم البلجيكي ادين هازار.

شاهد أيضا

ويدرك فريق كونتي أن الخطأ ممنوع أمام بورنموث الذي أجبر ليفربول الثالث على التعادل في معقله (2-2) في منتصف الأسبوع، لاسيما أنه مدعو لمواجهة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو عندما يلتقي غريمه مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة على ملعب الأخير "اولد ترافورد".

وفيما يلي نستعرض مباريات اليوم في «البريميرليج»:

- توتنهام هوتسبير × واتفورد الساعة 1.30.

- ستوك سيتي × ليفربول الساعة 4.

- وست بروميتش ألبيون × ساوثهامتون الساعة 4.

- وست هام يونايتد × سوانزي سيتي الساعة 4.

- ميدلزبره × بيرنلي الساعة 4.

- مانشستر سيتي × هال سيتي الساعة 4.

- بورنموث × تشيلسي الساعة 6.30.