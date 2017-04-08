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يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة

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يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة يوفنتوس يستهدف تعزيز صدراة «الكالتشيو» قبل موقعة برشلونة

التحرير

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يستضيف نادي يوفنتوس نظيره كييفو فيرونا، اليوم السبت، بقيادة الحكم ميشال فابري، ضمن مباريات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو، بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجيري، برصيد 74، وسجل الفريق 60 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

في المقابل يأتي كييفو فيرونا بقيادة مديره الفني رولاندو ماران، في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة، وسجل الفريق 35 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا.

ويأمل أليجري في تكرار فوز لقاء الذهاب (2-1)، الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية عشر، بملعب مارك أنتونيو بينتجودي، كما يسعى لتحقيق الفوز قبل استضافته لبرشلونة الإسباني يوم الثلاثاء القادم ضمن مباريات ذهاب الدور ربع نهائي بدوري أبطال أوروبا.

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وفيما يلي مباريات اليوم في الكالتشيو:-

- إمبولي × بيسكارا الساعة 3.

- أتلانتا × ساسولو الساعة 6.

- يوفنتوس × كييفو فيرونا الساعة 8.45.

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التحرير

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