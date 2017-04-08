السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

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قال محمد شعلان رئيس قطاع الشركات المؤقت بوزارة السياحة، إن نحو 180 ألف معتمر مصري غادروا للأراضي المقدسة منذ فتح باب العمرة فى أول شهر رجب وحتى الآن، مؤكدا أنه لا يوجد أى شكاوى من المعتمرين.

وأضاف شعلان، فى تصريحات صحفية، أن البنوك توفر لكل معتمر ألف ريال بناء على التأشيرة وتذكرة الطيران من أجل ضبط سوق الصرف وعدم خروج العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، لافتًا إلى أن الشركات جميعها ملتزمة تماما فى تطبيق برامجها مع المعتمرين بصورة دقيقة، وهو ما أدى إلى عدم وجود أى شكاوى حتى الآن.

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وطالب شعلان المعتمرين بالتوجه إلى مقرات لجان وزارة السياحة فى المدينة المنورة ومكة المكرمة فى حال وجود أى شكاوى من البرنامج التي تم الاتفاق عليها مع شركات السياحة، والتي يملك المعتمر نسخة منها يتسلمها من الشركة السياحية قبل السفر.