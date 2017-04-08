ضبط لحوم وأسماك «فاسدة» بمحلات الجيزة

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قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، إن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة تمكنت بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين من ضبط حوالي 2 طن و117 كيلو جرام من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملة مفاجئة على الأسواق والمحال بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، السبت، أن الحملة تمكنت من ضبط 1000 كيلو جرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير موضح عليها أي بيانات أو تاريخ صلاحية بأحد المطاعم في إمبابة، فضلاً عن ضبط 117 كيلو جرام من الكبدة واللحوم المجمدة بدون بيانات في سوبر ماركت بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى ضبط 1000 كيلو جرام من الأسماك فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات بيع الأسماك المملحة بمنطقة أوسيم، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة تحقيقاتها في هذا الأمر.

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ومن جانبه، شدد الوزير الدكتور عبدالمنعم البنا على ضرورة مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديريات التابعة لها بالمحافظات حملاتها الرقابية على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك خاصة خلال احتفالات شم النسيم، وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.

وأضاف «البنا» أن الوزارة حريصة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيرًا إلى أن الحملات ستشمل أيضًا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم