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انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم

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انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم انطلاق فعاليات مسابقة «الأوقاف» للقرآن الكريم

التحرير

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انطلقت، صباح اليوم، فعاليات المسابقة العالمية للقرأن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف بمشاركة متسابقين من 40 دولة.

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف مشاركة 52 متسابقًا من 40 دولة إضافة إلى ستة محكمين حتى الآن في المسابقة العالمية الرابعة والعشرين للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 12 إبريل المقبل لحفظ وتلاوة وتفسير القرآن الكريم.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن المشاركين بالمسابقة من دول والبحرين وسلطنة عمان والمغرب والأردن وفلسطين والسودان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والصين وبنجلاديش وأوكرانيا ونيجيريا وتنزانيا وباكستان وجنوب أفريفيا وأستراليا والهند وروسيا وكازاخستان وليبيا وجزر القمر.

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وأضافت الوزارة أنه سيتم تكريم أوائل الفائزين في فروع المسابقة خلال احتفال تنظمه الوزارة ومنحهم الجوائز المالية والتقديرية.

 

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التحرير

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