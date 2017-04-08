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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

التحرير

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شهدت الذهب في مستهل تعاملاتها الصباحية، اليوم السبت 8/4/2017، ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار ليسجل عيار 21 نحو 630 جنيهًا للجرام.

بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 720 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 538 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 419 جنيهًا للجرام وعيار 12 سجل نحو 359 جنيهًا للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22.286 جنيه، بينما سجل سعر كيلو الذهب نحو 716.572 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.017 جنيه.

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وشهدت الأسعار العالمية أيضًا تحركًا طفيفًا، صباح اليوم، ليسجل الذهب عيار 24 نحو 727.90 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل نحو 637.41 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 546.25 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل نحو 424.67 جنيه للجرام، وعيار 12 سجل نحو 363.98 جنيه للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب في سوق المال العالمى نحو 22.645 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 727.983 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.097 جنيه.

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التحرير

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