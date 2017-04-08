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«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

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«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم «باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

التحرير

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شهدت الخضر، صباح اليوم السبت، ماعدا الطماطم "المجنونة" ما زالت مستقرة عند آخر ارتفاع لها بسوقي الجملة والتجزئة، ليسجل سعر الكيلو بسوق الجملة نحو 6.5 لـ8 جنيهات، بينما تراوح سعرها بأسواق التجزئة نحو 10 لـ14 جنيهًا للكيلو.

فيما سجلت البطاطس نحو 3.25 لـ4 جنيهات بسوق الجملة، والبصل نحو 3.5 لـ6 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 2 لـ3.5 جنيه للكيلو، والبسلة نحو 3.25 لـ4.25 للكيلو، والملوخية نحو 4 لـ5 جنيهات للكيلو، والفاصوليا نحو 4 لـ5 جنيهات للكيلو، والسبانخ نحو 3 جنيهات للكيلو، والفلفل البلدى نحو 6 لـ7 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومى نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدى نحو 3 لـ5 جنيهات للكيلو، والرومى نحو 2.5 لـ5 جنيهات للكيلو، والأبيض منه سجل نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو.

أما عن أسعار الخضار في سوق التجزئة فقد سجلت البطاطس نحو 5 لـ6 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 7 لـ8 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 5 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب نحو 5.5 لـ7 جنيهات للكيلو، والبسلة نحو 6 جنيهات للكيلو، والقلقاس نحو 9 جنيهات للكيلو، والفاصوليا سجلت نحو 6 لـ8 جنيهات للكيلو، والفلفل البلدى والرومى نحو 8 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدى نحو 6 لـ7 جنيهات للكيلو، والرومى سجل نحو 7 جنيهات للكيلو.

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أما الفاكهة فقد ارتفعت قليلًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى ليسجل البرتقال أبو سرة بسوق الجملو نحو 6.5 لـ7.5 جنيه للكيلو، واليوسفي نحو 4 لـ5 جنيهات للكيلو، والفراولة نحو 3.5 لـ5 جنيهات للكيلو، والجوافة نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والموز البلدى نحو 4.5 لـ5 جنيه للكيلو، والتفاح الأمريكى نحو 12 لـ16 جنيهات للكيلو، والجولدن والسورى بنحو 12 لـ15 جنيهات للكيلو.

وارتفعت الفاكهة أيضًا قليلا بسوق التجزئة ليسجل البرتقال أبو سرة نحو 8.5 للكيلو، واليوسفي نحو 6 لـ7 جنيهات للكيلو، والفراولة نحو 6 لـ7 جنيهات للكيلو، والفراولة نحو 7 لـ8 جنيهات للكيلو، والموز البلدى نحو 6 لـ7 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكى نحو 17 لـ20 جنيهات للكيلو، والتفاح السورى سجل نحو 17 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح الجولدن نحو 16 جنيها للكيلو. 

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التحرير

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