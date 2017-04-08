تاب عن شرب الخمر وفقد والده وأخته في أسبوع واحد.. 14 معلومة عن منذر رياحنة

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محطات مأساوية في حياته كانت كفيلة لإصابته بأشد أنواع الاكتئاب، إلا أن قوة عزيمته وإصراره على تحقيق حلمه دفعاه للمُضى قدمًا على طريق النجومية الذى بدأه من الأردن وصولًا إلى مصر حيث الشهرة الواسعة، بعد أن اقتحم السينما المصرية من بوابة الفنان أحمد السقا.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنان الأردني منذر رياحنة..

1- ولد في مدينة "إربد" الأردنية، يوم 8 أبريل 1979، أى أنه يبلغ من العمر 38 عامًا.

2- تحمل مسؤولية نفسه بعد وفاة والده وهو بعمر التسع سنوات.

3- درس الإخراج المسرحي والتليفزيوني في جامعة اليرموك، التي تخرج فيها عام 2004.

4- بدأ التمثيل لأول مرة على خشبة مسرح الجامعة ثم احترفه بعد تخرجه، من خلال المشاركة بعدد من الأعمال الدرامية الأردنية.

5- أول تجربة إخراجية له كانت فيلم "لا شيء مهم"، والذي كان مشروع تخرجه في جامعة اليرموك.

6- برز في عدد من الأدوار في مسلسلات عربية مثل: "الاجتياح، وأبو جعفر المنصور، وامرؤ القيس، وأبناء الرشيد، والحجاج".

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7- يدين بالفضل للفنان أحمد السقا الذي أتاح له فرصة الظهور معه في فيلم "المصلحة" عام 2012، ومن بعده مسلسل "خطوط حمراء" في رمضان، والذي حقق "منذر" من خلاله نجاحًا كبيرًا، جاوز - من وجهة نظر البعض- نجاح أحمد السقا نفسه في ذلك المسلسل، وهو ما رفضه الفنان الأردني.

8- نال البطولة السينمائية لأول مرة في مصر من خلال فيلم "جرسونيرة" عام 2013، والبطولة التليفزيونية من خلال مسلسل "العقرب".

9- تعرض لموقف صعب أثناء تصويره المشهد الأخير في أحد مسلسلاته، حيث توفي بين يديه الممثل محمود السوالقة الذي كان يجسد شخصية والده في المسلسل، والذي أوصى "منذر" بدفنه في المشهد، وهو ما حدث في الحقيقة، حيث دفنه بنفسه الفنان منذر رياحنة، ودخل في حالة من الانهيار.

10- روى في برنامج "واحد من الناس" تفاصيل فقده لوالده وشقيقته بالأسبوع نفسه، قائلًا: "كان الاثنان مريضين بالسرطان، ويقيمان بالمستشفى نفسها لكن في دورين مختلفين، ولما علم والدي بوفاة شقيقتي لم يتحمل الصدمة وارتفعت درجة حرارته ونشطت خلايا السرطان فلحق بها في نفس الأسبوع".

11- حصل على العديد من الجوائز الفنية، أبرزها جائزة أفضل ممثل أردني في مهرجان تايكي بالأردن عام 2012، كما أنه أول ممثل أردني يحصل على جائزة مهرجان القاهرة للإعلام.

12- متزوج ولديه من الأبناء "وجد، وريان".

13- اعترف خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" أنه تاب عن شرب الخمر ناصحًا الشباب بالابتعاد عنها، محذرًا إياهم من تأثيراتها السلبية على صحتهم.

14- قام بحلق شعر رأسه ولحيته على الهواء تضامنًا مع مرضى السرطان الذين يحُرمون من شعرهم بفعل العلاج الكيميائي.