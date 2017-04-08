عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة

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يحرص على سرد تفاصيل رحلته الفنية في أي لقاء تليفزيوني يجريه، حتى يعرف الشباب أنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وفي حياته بالفعل الكثير من المحطات التي قد يتوقف عندها البعض، بداية من عدم إكمال تعليمه، ومن ثم اضطراره للعمل لمساعدة والده، إلى أن أصبح واحدًا من أشهر مطربي الوطن العربي.

"التحرير لايف" يرصد لكم 16 معلومة عن الفنان اللبناني وليد توفيق بالتقرير التالي..

1- ولد في مدينة طرابلس اللبنانية يوم 8 أبريل عام 1954، أي أنه يبلغ من العمر 63 عامًا.

2- نشأ في أسرة تتكون من أب يعمل شرطي، وأم ربة منزل، و9 أشقاء.

3- اضطر إلى العمل في محل لتصليح الإلكترونيات حتى ينفق على نفسه، بعدما ترك تعليمه بالمدرسة.

4- تلقى دروسًا في عزف آلة العود، واهتم بدراسة الموسيقى بشكل عام، وكان يغني مع رئيسه في العمل حتى طردهما صاحب المحل، وفق ما صرح به في برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي".

5- بدايته الفنية كانت في عام 1974، خلال برنامج اكتشاف المواهب الشهير بلبنان وهو "استوديو الفن"، الذي قدم فيه أغنية المطرب محمد العزبي "بهية"، بعدما حفظها من إحدى حفلات "العزبي" بلبنان، وأبهر الجميع بصوته.

6- كان يخشى غضب والدته من امتهانه الغناء، ولكنها تفاجأت به على شاشة التلفزيون في برنامج "استوديو الفن"، وعن ذلك الموقف قال: "كانت تتابع البرنامج دائمًا، ويوم بث الحلقة حاولت أن أغلق التلفاز حتى لا تشاهدني، ولكنها أصرت على المشاهدة، وإذ بمقدم البرنامج يقدمني كصوت واعد، فتفاجأت الوالدة بذلك، ولم تصدق أنه ابنها، وبكت من الفرح والحزن معًا، فقد كانت تريدني أن أكون طيارًا أو طبيبًا أو مهندسًا، لأن الفن في تلك الأيام ما يأكل عيش"، على حد قولها في حوار صحفي مع مجلة "ليالينا" السعودية.

7- رغم احترافه الغناء إلا أنه لم يترك مهنته الأصلية لفترة طويلة، وأصبح لديه محل لتصليح الإلكترونيات.

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8- ذاع صيته كمطرب في طرابلس، وشارك بعدد من الأفلام، لكنه انتقل إلى سوريا بعد نشوب الحرب هناك، وظل يتنقل بين عدد من الدول حتى استقر به الحال في مصر.

9- اقترحت عليه الفنانة فيفي عبده الذهاب إلى مصر حيث النجومية الحقيقية، وذلك بعدما استمعت إلى صوته في باريس، فوافق وسافر على الفور، وهناك التقى بكبار الملحنين والمطربين، مثل: عبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، وفق ما قال في برنامج "العاشرة مساء".

10- اختاره المخرج محمد سلمان لبطولة فيلم "من يطفئ النار" عام 1982، وكان ذلك الفيلم فاتحة الخير عليه للمشاركة في عدد من أفلام السينما المصرية، ومن أبرزها: "قمر الليل، وأنغام، وأنا والعذاب وهواك، ووداعًا للعزوبية"، وهو آخر أعماله في السينما عام 1995.

11- بلغ رصيده الغنائي حوالي 600 أغنية لحّن معظمها، ومن أبرزها: "أبوكي مين، ولفيت المدائن، واحتمال، وعشقك عذاب، وأسهر، محلاها السمرا، وتيجى نقسم القمر، وانزل يا جميل".

12- ظل لفترة طويلة معشوق الفتيات وفارس أحلامهن، لدرجة أن النساء كن يلقين عليه ملابسهن الداخلية في الحفلات، وفق ما نشرته جريدة الشروق التونسية.

13- تزوج من جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، في عام 1991، بعد أن التقاها على متن أول طائرة سافر بها إلى القاهرة، وظن أن السجادة الحمراء المفروشة في الطائرة له، ولكنه فوجئ بأنها مفروشة خصيصًا لملكة جمال الكون.

14- صرح بأنه ظل متزوجًا عرفيًّا من "جورجينا" لمدة 7 سنوات، قبل إعلان الزواج الرسمي في عام 1991.

15- أنجب من زوجته كل من "نورهان" و"الوليد".

16- علق في عدد من حواراته الصحفية عن زوجته "جورجينا" كونها كانت ملكة جمال لبنان، قائلًا: "أنه لو عرف زوجته قبل أن تحصل على لقب ملكة جمال الكون، لمنعها من دخول المسابقة من الأساس".