أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة

Google+ Print
عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة عامل تصليح إلكترونيات تزوج ملكة جمال الكون.. رحلة وليد توفيق في 16 معلومة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحرص على سرد تفاصيل رحلته الفنية في أي لقاء تليفزيوني يجريه، حتى يعرف الشباب أنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وفي حياته بالفعل الكثير من المحطات التي قد يتوقف عندها البعض، بداية من عدم إكمال تعليمه، ومن ثم اضطراره للعمل لمساعدة والده، إلى أن أصبح واحدًا من أشهر مطربي الوطن العربي.

5_3

"التحرير لايف" يرصد لكم 16 معلومة عن الفنان اللبناني وليد توفيق بالتقرير التالي..

1- ولد في مدينة طرابلس اللبنانية يوم 8 أبريل عام 1954، أي أنه يبلغ من العمر 63 عامًا.

2- نشأ في أسرة تتكون من أب يعمل شرطي، وأم ربة منزل، و9 أشقاء.

images

3- اضطر إلى العمل في محل لتصليح الإلكترونيات حتى ينفق على نفسه، بعدما ترك تعليمه بالمدرسة.

4- تلقى دروسًا في عزف آلة العود، واهتم بدراسة الموسيقى بشكل عام، وكان يغني مع رئيسه في العمل حتى طردهما صاحب المحل، وفق ما صرح به في برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي".

5- بدايته الفنية كانت في عام 1974، خلال برنامج اكتشاف المواهب الشهير بلبنان وهو "استوديو الفن"، الذي قدم فيه أغنية المطرب محمد العزبي "بهية"، بعدما حفظها من إحدى حفلات "العزبي" بلبنان، وأبهر الجميع بصوته.

6- كان يخشى غضب والدته من امتهانه الغناء، ولكنها تفاجأت به على شاشة التلفزيون في برنامج "استوديو الفن"، وعن ذلك الموقف قال: "كانت تتابع البرنامج دائمًا، ويوم بث الحلقة حاولت أن أغلق التلفاز حتى لا تشاهدني، ولكنها أصرت على المشاهدة، وإذ بمقدم البرنامج يقدمني كصوت واعد، فتفاجأت الوالدة بذلك، ولم تصدق أنه ابنها، وبكت من الفرح والحزن معًا، فقد كانت تريدني أن أكون طيارًا أو طبيبًا أو مهندسًا، لأن الفن في تلك الأيام ما يأكل عيش"، على حد قولها في حوار صحفي مع مجلة "ليالينا" .

77132_Details

7- رغم احترافه الغناء إلا أنه لم يترك مهنته الأصلية لفترة طويلة، وأصبح لديه محل لتصليح الإلكترونيات.

شاهد أيضا

8- ذاع صيته كمطرب في طرابلس، وشارك بعدد من الأفلام، لكنه انتقل إلى سوريا بعد نشوب الحرب هناك، وظل يتنقل بين عدد من الدول حتى استقر به الحال في .

9- اقترحت عليه الفنانة فيفي عبده الذهاب إلى مصر حيث النجومية الحقيقية، وذلك بعدما استمعت إلى صوته في باريس، فوافق وسافر على الفور، وهناك التقى بكبار الملحنين والمطربين، مثل: عبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، وفق ما قال في برنامج "العاشرة مساء".

10-  اختاره المخرج محمد سلمان لبطولة فيلم "من يطفئ النار" عام 1982، وكان ذلك الفيلم فاتحة الخير عليه للمشاركة في عدد من أفلام السينما المصرية، ومن أبرزها: "قمر الليل، وأنغام، وأنا والعذاب وهواك، ووداعًا للعزوبية"، وهو آخر أعماله في السينما عام 1995.

waleed

11- بلغ رصيده الغنائي حوالي 600 أغنية لحّن معظمها، ومن أبرزها: "أبوكي مين، ولفيت المدائن، واحتمال، وعشقك عذاب، وأسهر، محلاها السمرا، وتيجى نقسم القمر، وانزل يا جميل".

12- ظل لفترة طويلة معشوق الفتيات وفارس أحلامهن، لدرجة أن النساء كن يلقين عليه ملابسهن الداخلية في الحفلات، وفق ما نشرته جريدة الشروق التونسية.

1411698153

13- تزوج من جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، في عام 1991، بعد أن التقاها على متن أول طائرة سافر بها إلى القاهرة، وظن أن السجادة الحمراء المفروشة في الطائرة له، ولكنه فوجئ بأنها مفروشة خصيصًا لملكة جمال الكون.

14- صرح بأنه ظل متزوجًا عرفيًّا من "جورجينا" لمدة 7 سنوات، قبل إعلان الزواج الرسمي في عام 1991.

وليد-توفيق-وزوجته-جورجينا-رزق

15- أنجب من زوجته كل من "نورهان" و"الوليد".

16- علق في عدد من حواراته الصحفية عن زوجته "جورجينا" كونها كانت ملكة جمال لبنان، قائلًا: "أنه لو عرف زوجته قبل أن تحصل على لقب ملكة جمال الكون، لمنعها من دخول المسابقة من الأساس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة