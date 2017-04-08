للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها

كتبت - هاجر حاتم:

التعامل مع الزوجة الغيورة أمر متعب في كثير من الأحيان، ولكن عزيزي الرجل هناك الكثير من الأفعال التي قد تقلل من حدة هذه الصفة لدى زوجتك، خاصًة إذا كنت تحبها، وتريد لحياتكما الزوجية أن تستمر وتنجح. لهذا نستعرض لك بعضًا من هذه الأمور، وفقًا لما ذكره موقع truthaboutdeception.

- تحدث معها

لطالما كانت الغيرة تدل على الخوف وعدم الإحساس بالأمان لدى زوجتك، حتى ولو كان هذا الخوف في غير محله، فلن يغير ذلك شيئًا من هذا الإحساس، لهذا أفضل حل في البداية هو التحدث معها، ليس من أجل معاتبتها، بل من أجل أن تشعرها بالإطمئنان، وأنك لن تتركها، وتحبها. ومن وقت لآخر يفضل أن تقوم بهذا الحوار معها.

- انتبه لتصرفاتك

ربما هناك بعض التصرفات التي تقوم بها قد تغضب زوجتك منك، وقد تكون هي السبب الرئيسي وراء شعورها بالغيرة، لهذا يجب عليك الانتباه جيدًا لهذه التصرفات، وأن تضع في اعتبارك وجود زوجتك عند تعاملك مع الجنس الآخر.

- لا تنشغل عنها

بالطبع أنت مشغول جدًا في أعمالك اليومية، ولكن لزوجتك حق كبير في أن تعيرها بعض الانتباه، فلا تتجاهل كل مكالمتها، حاول بقدر الإمكان أن تشعرها أنك معها طوال الوقت، هذا التصرف بشأنه أن يطمئنها، ويجعلها تحد من مكالماتها الكثيرة وملاحقتها لك.