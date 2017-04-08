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دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان

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دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان

مصراوي Masrawy

جراحات استئصال المرارة

نيويورك- (أ ش أ):

أكدت دراسة طبية أن جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية دائما في علاج الحصوات المرارية والتهابات المرارة.

وتحدث التهابات المرارة عند تجمع أكثر من حصوة فيها، ليعلق البعض منها في القناة المرارية، وهو ما يمنع التدفق الطبيعي والسليم لإنزيمات الكبد من الوصول إلى المعدة والأمعاء الدقيقة لتوفير عملية هضم سليمة.. وعندما تعود هذه الإنزيمات مرة أخرى إلى الكبد فإنها تسبب الالتهاب، ليصبح الخيار الأول بل وفي بعض الآحيان الوحيد استئصال المرارة في غضون 30 يوما من تكرار حدوث الالتهاب والمغص المراري.

وقد أجريت الدراسة في جامعة "بالتيمور" الأمريكية، على أكثر من 17 ألف حالة التهاب مراري في الولايات المتحدة بين مرضى دون ال 65 عاما خلال الفترة من 2010 -2013 .

وأشارت التحليلات والمتابعة إلى اضطرار 78% من المرضى الخضوع لجراحة استئصال المرارة في غضون 30 يوما من التشخيص، فيما عاد نحو 10% من هؤلاء المرضى مرة أخرى إلى المستشفى نتيجة المعاناة من التهاب في البنكرياس.

كما أشارت المتابعة إلى أنه من بين أكثر من 3700 مريض لم يتم استئصال مرارتهم في غضون 30 يوما من التشخيص، اضطر نحو 1200 مريض منهم إلى استئصالها في غضون 6 أشهر.. كما لوحظ أن 2500 مريض ممن لم يخضعوا لاستئصال المرارة في غضون ال 30 يوما من التشخيص اضطروا لاستئصالها بعد مرور 4 سنوات.

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مصراوي Masrawy

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