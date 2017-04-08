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محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر

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محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر

مصراوي Masrawy

محمود عشماوى محافظ القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصدر اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم السبت، قرارًا برقم 231 لسنة 2017م، بشأن إلغاء قرار المحافظ، الأسبق برقم 92 لسنة 2015م، بوقف نشاط 3 جمعيات أهلية، بكفر شكر، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار بيان صادر عن المحافظة إلى أن الجمعيات هي:"البحث العلمى، بكفر منصور، والمشهرة برقم 1222، "تنمية المجتمع" المحلى بالصفين، والمشهرة برقم 223، وجمعية تنمية المجتمع بكفر فانوس المشهرة برقم 2113، وذلك لتلافى الجمعيات الأسباب التى من أجلها، تم إيقاف نشاطها، وفقا لتقارير الإدارة الإجتماعية، بكفر شكر فى هذا الخصوص.

ووجه، المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعى، بمتابعة تلك الجمعيات فى تحقيق الأغراض التى أشهرت من أجلها، وبشكل دوري، واتخاذ اللازم قانونيًا في حالة المخالفة.

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