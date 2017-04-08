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الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا

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الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا

مصراوي Masrawy

الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا

موسكو (د ب ا)

صرح رئيس جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود، فياتشيسلاف تروخاتشوف، أن الفرقاطة " الأميرال جريجوروفيتش غادرت البحر الأسود إلى البحر المتوسط، متوجهة إلى سواحل سورية.

كانت هذه الفرقاطة أدت مهمتها عند شواطئ سوريا في نوفمبر 2016 عندما أطلقت صواريخ "كاليبر" على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة سبوتنيك.

ويُعتقد أن الفرقاطة "جريجوروفيتش" تأتي هذه المرة أيضا إلى سواحل سوريا بصواريخ "كاليبر" التي تستطيع ضرب الهدف الأرضي الذي يبعد 300 كيلومتر عن موقع إطلاقه.

واستبعد الخبير العسكري إيجور كوروتشينكو أن تكون روسيا أرسلت فرقاطة "جريجوروفيتش" إلى شواطئ سوريا ردا على الضربة الأمريكية على قاعدة الجيش السوري، مشيرا إلى أن الرد الروسي سيتمثل في توطيد وتعزيز الدعم الروسي لسورية الذي يتضمن ترميم وتطوير ما تملكه سوريا من أنظمة الدفاع الجوي.

يذكر أن روسيا، التي تحتفظ بقوات جوية في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، أعلنت أمس أن الضربة الصاروخية الأمريكية لقاعدة الشعيرات تعد انتهاكا لسيادة الدولة السورية، وسوف تلحق ضررا بالعلاقات الروسية الأمريكية.

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مصراوي Masrawy

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