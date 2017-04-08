الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب

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يلتقي ريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويتصدر الريال تحت قيادة الفرنسي زيدان، جدول ترتيب الليجا برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد، الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، المركز الثالث في جدول الترتيب، وإذا تمكن الفريق من تحقيق الفوز خارج أراضيه على منافسه التقليدي ربما تتاح لهم الفرصة للعودة مجددا لسباق المنافسة على لقب الدوري.

وسيدخل أتلتيكو مدريد المباراة بحثا عن الثأر من هزيمته 0-3 على ملعبه (فيسنتي كالديرون) من الريال في وقت سابق من الموسم.

ويبحث ريال مدريد عن أول لقب له بالدوري منذ موسم 2011 / 2012 حيث يحتل حاليا صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة جمعها من 29 مباراة، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 69 نقطة، جمعها من 30 مباراة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 61 نقطة جمعها أيضا من 30 مباراة.

وتمكن أتلتيكو مدريد، في الموسم الماضي، من الفوز على الريال 1 / صفر على ملعب سانتياجو برنابيو، ليتلقى زين الدين زيدان الهزيمة الأولى له كمدير فني للريال.

ولكن، لدى فريق أتلتيكو مدريد قائمة صعبة من الإصابات للتعامل معها في هذه المباراة، حيث يعاني كيفن جاميرو وميجيل أنجيل مويا من مشاكل ف بالفخذ، بينما يعاني نيكولاس جايتان من التهاب في أحد مفاصل أصابع القدم.

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ومن المقرر أن يغيب اللاعبون الثلاثة عن المباراة، بجانب أوجوستو فرنانديز وتياجو، الغائبين منذ فترة طويلة.

في الوقت نفسه، يدخل الريال المباراة مكتمل الصفوف، فيما عدا رافايل فاران، الذي أصيب في أوتار الركبة خلال مباراة الفريق أمام ألافيس.

وإذا تعثر ريال مدريد، سيتطلع فريق برشلونة لانتهاز الفرصة بالتغلب على مالاجا، في مباراة أخرى تقام في ذات اليوم.

ويمر فريق برشلونة، الذي يدربه لويس إنريكي، بحالة جيدة وتمكن من التغلب على إشبيلية، صاحب المركز الرابع 3-0، أمس الأربعاء بملعب كامب نو.

وسيغيب عن برشلونة في مباراة مالاجا، جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش، حيث تم إيقافهما بعد أن حصلا على الإنذار الخامس هذا الموسم أمام إشبيلية.

ويلتقي أيضا في ذات الجولة، فياريال مع أتلتيك بلباو وإسبانيول مع ألافيس، وإشبيلية مع ديبورتيفو لاكورونا، وغرناطة مع بلنسية، وسيلتا فيجو مع إيبار ، وأوساسونا مع ليجانيس، ولاس بالماس مع ريال بيتيس، وريال سوسيداد مع سبورتينج خيخون.