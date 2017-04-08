أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت

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شهدت أسعار اللحوم، اليوم السبت، تباينًا نسبيًا في الأسعار ليسجل كيلو اللحم الكندوز نحو 105 جنيهات لـ125 جنيهًا للكيلو، والضأن نحو 85 لـ10 جنيهات للكيلو، واللحم البتلو نحو 100 لـ125 جنيهات للكيلو، ولحم الكندوز الكبير سجل نحو 85 لـ115 جنيها للكيلو، ولحم البتلو بالعظم سجل نحو 80 لـ120 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن فقد انخفض سعرها قليلًا مقارنة بالأسبوع الماضى لتسجل الدواجن البيضاء نحو 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدية نحو 35 جنيهًا للكيلو، وزوج الحمام نحو 55 جنيهًا، والسمان نحو 16 جنيهًا للزوج، فيما سجل البط والأوز نحو 50 جنيهًا للكيلو، وصدور الدواجن نحو 55 جنيهًا للكيلو، والأوراك سجلت نحو 30 جنيهًا للكيلو، والهياكل سجلت نحو 13 جنيهًا للكيلو.

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بينما استمرت أسعار الأسماك في الارتفاع ليصل كيلو البلطى نحو 33 لـ35 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطى نحو 50 لـ60 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض نحو 41 لـ45 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس سجل نحو 42 لـ45 جنيهًا للكيلو، والثعابين نحو 60 لـ120 جنيهًا للكيلو، والجمبرى الجامبو 165 لـ180 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجى سجلت نحو 32 لـ40 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندرانى سجلت نحو 26 لـ30 جنيهًا للكيلو، والبورى نحو 32 لـ40 جنيهًا للكيلو، والدنيس سجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، بينما سجل السبيط والكاليمارى والسابيا نحو 60 لـ80 جنيهًا للكيلو.