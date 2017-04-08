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«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي

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«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي «الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي

التحرير

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، عقد ورشة تدريبية تحت عنوان: تعزيز الأمن الغذائي بالريف المصري الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان رسمي : إن فعاليات الورشة تستمر خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري، حيث يحاضر فيها خبراء بمجالات الأمن الغذائي، وتحسين العدالة التغذوية من معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث البساتين ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فضلًا عن مركز معلومات الأمن الغذائي.

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وينظم الورشة مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE، بحضور الدكتور غالب تفاحة، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي.

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التحرير

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