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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعها على أغلب الأنحاء ليسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالا على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

الإسكندرية 15 25

مطروح 12 22

بورسعيد 14 24

دمياط 15 25

الإسماعيلية 12 28

السويس 14 28

العريش 10 26

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الغردقة 19 29

شرم الشيخ 21 31

المنيا 13 30

الفيوم 15 30

أسيوط 13 32

سوهاج 16 32

الأقصر 19 36

أسوان 20 36

الوادي الجديد 17 36

قنا 15 34 

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