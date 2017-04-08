أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

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شهدت أسعار الدولار في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم السبت 8 أبريل 2017، استقرارًا نسبيًا، ليسجل ببنك القاهرة وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلى، نحو 17.95 للشراء و18.05 للبيع.

وسجل الدولار نفس سعر البيع والشراء، بالمصرف المتحد وبنك مصر إيران للتنمية وبنك قناة السويس والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك التنمية والائتمان الزراعى والبنك الأهلى اليونانى.

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وتفاوتت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى، إذ سجل نحو 18.10 للشراء و 18.25 للبيع ببنك الاتش اس بي سي، وفي بنك مصر أبو ظبي الإسلامى سجل نحو 18.05 للشراء ونحو 18.15 للبيع، وبنك البركة والبنك التجارى الدولى والبنك العربي الإفريقي وبنك فيصل الإسلامى نحو 18.00 للشراء و18.10 للبيع.

وكانت أسعار الدولار قد استقرت لقرابة الأسبوعين، قبل أن تتحرك نحو الانخفاض الأسبوع الماضى، بقراية 10 قروش، وبدأت التعاملات في مستهل الأسبوع الجارى، باستكمال الاستقرار عند آخر انخفاض، إلا أن المتعاملون توقعوا أنها قد تتحرك قليلا مع مواصلة التعاملات حتى الاثنين المقبل، نظرًا للأحداث الجارية على الساحة الدولية.