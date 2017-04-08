أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

Google+ Print
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مدرجات البطولة العربية ستمتلئ بالجماهير بنسبة 75%.

وأكد وزير الرياضة، أن آمنة وقادرة على استضافة البطولة وخروجها بالصورة اللائقة التي تليق باسمها ومكانتها، مضيفًا أن وزارة الرياضة لن تدخر جهدًا من أجل ظهور البطولة بأفضل شكل ممكن.

شاهد أيضا

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي حضره وزير الرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، للاتفاق على بعض تفاصيل بطولة دوري أبطال العرب، التي ستنطلق في الإسكندرية يوم 21 يوليو المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة