وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

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قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مدرجات البطولة العربية ستمتلئ بالجماهير بنسبة 75%.

وأكد وزير الرياضة، أن مصر آمنة وقادرة على استضافة البطولة وخروجها بالصورة اللائقة التي تليق باسمها ومكانتها، مضيفًا أن وزارة الرياضة لن تدخر جهدًا من أجل ظهور البطولة بأفضل شكل ممكن.

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جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي حضره وزير الرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، للاتفاق على بعض تفاصيل بطولة دوري أبطال العرب، التي ستنطلق في الإسكندرية يوم 21 يوليو المقبل.