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فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

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فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

التحرير

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علقت النائبة البرلمانية داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على الهجمات الأمريكية على مطار الشعيرات السوري، مؤكدة أن من يدفع الثمن للصراع في سوريا هو الشعب، مشيرة إلى أن الصراع في سوريا أصبح ساحة قتال للقوى العظمى في العالم، وسط صمت جامعة الدول العربية، قائلة: "ما فكروش في اللى حصل في سوريا".

واستنكرت النائبة البرلمانية، خلال تصريحاتها مع الاعلامي سعيد حساسين، ببرنامج "انفراد"، المذاع على قناة "العاصمة"، موقف جامعة الدول العربية من الأحداث في سوريا، مشيرة إلى أن أمريكا اتخذت قرارًا منفردًا دون دليل، ويجب ألا يدفع الأطفال السوريين الثمن أكثر من ذلك، وعلى الدول العربية اتخاذ موقف واضح في القضية السورية.

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التحرير

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