«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية

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كتبت - سميرة حسن

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة البيع بالمزاد العلنى رقم 2 لعام 2017 للبيع المباشر للمواد الغذائية سريعة التلف ودون الرجوع للهيئة العامة للمبيعات الحكومية، بعد غد الاثنين، لبيع عدد 7 لوطات "ثمرة جوز الهند وتفاح وفراوله وذرة وفول وكسبرة" طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

تم الإعلان عن المزاد بديوان عام الإدارة المركزية لجمارك دمياط وتقدم حتى الآن أكثر من 20 مزايدا.

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الاثنين الساعة الواحدة.

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وتطبيقا للمادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى تنص على "للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة.

وللوزير خفض تلك المدة في حالات الضرورة، والبضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال تلك المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوي الشأن، وتسري أحكام الفقرة الأولى على "الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية".