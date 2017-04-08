برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب»

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تمراز: «ننفق 100 مليون جنيه سنويًا لقتل الحيوانات بسموم محرمة دوليًا»

خرج النائب البرلمانى رائف تمراز عن صمته بعدما أثارت تصريحاته بشأن إنشاء مدرسة لـ«تزويج الكلاب» جدلا بين المواطنين ورواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقال تمراز لـ"التحرير" اليوم السبت، إنه لم يستحق كل هذا الهجوم وأنه يقبل الانتقاد، موضحا أنه أبدى رأيه فى مداخلة بإحدى القنوات الفضائية التى طالبت منه التحدث وإبداء الرأى فى موضوع استيراد الكلاب الأجنبية وكذلك الأطعمة الخاصة بها، واقترح بصفته وكيل لجنة الزراعة والرى بأن تقوم الجهات المعنية بعمل مزرعة لتهجين السلالات البلدية بأجنبية بدل استيراد الأجنبى.

وأضاف النائب البرلماني أن الدولة استوردت 32 مليونا ١٢١ طن أكل للكلاب والقطط، بإجمالى 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك بناءً على تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن أن مصر استوردت كلاب وأكل للكلاب والقطط بلغ 52 مليون 453 ألف دولار خلال 4 أشهر.

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وتابع: «ليس من المنطقى فى الوقت الذى تعانى فيه الصناعة الوطنية من استيراد المواد الخام أو السلع الأساسية نتيجة نقص الدولار أن نهدر مليارات الدولارات فى استيراد الكلاب وأكل الكلاب والقطط».

واستكمل النائب البرلمانى: «أمورنا لها العجب، إذ تعانى طبقات بأكملها من الفقر الشديد وعدم القدرة على الحصول على لقمة العيش، وملايين من أطفال الشوارع يبحثون داخل صناديق الزبالة عن كسرة خبز تشبع جوعهم وكثير من المشاهد المأساوية، وفي نفس الوقت نجد عملية استيراد لأفخر أنواع المأكولات للقطط والكلاب التي تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار سنويًا، فى الوقت الذى يحتاج فيه البنك المركزى اعتمادات للسلع الأساسية تصل إلى 20 مليار دولار».

وهاجم النائب البرلمانى، مسؤولى الدولة متسائلًا: «هل يعقل أن تنفق الدولة 100 مليون جنيه سنويًا لتقتل مليون حيوان ضال بدلًا من أن تستخدم هذه الأموال الطائلة في تحسين الخدمات للأحياء من المواطنين المصريين من هم تحت خط الفقر أو محدودي أو معدومي الدخل؟».

وتساءل تمراز: «هل نضحك أم نبكي حينما نذكر أن الجهات المختصة، لا تهدر فقط الأموال في هذه الحالة ولكن أيضا تهدر بعض السموم المحرمة دوليا العالية التكلفة والتى تقوم باستيرادها حينما تقتل بها ليس فقط الكلاب الضالة ولكن القطط والطيور وتعرض حياة الإنسان للتسمم والوفاة إذا تعرض لهذه السموم مثل الاستركنين المحرم دوليًا، وأيضا حينما يخطئ بعض الأطباء البيطريين في تحضير الطعوم المسمومة مثل سم الاستركنين وإهداره».