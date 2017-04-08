راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58%

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تقاضى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو 1,5 مليون دولار خلال العام 2016، مقابل 837,4 ألف دولار للأمينة العامة السنغالية فاطمة سامورا، بحسب ما أظهر التقرير المالي السنوي للاتحاد الذي نشر الجمعة.

وتظهر هذه الأرقام فرقا واسعا بين إنفانتينو الذي تسلم مهامه مطلع 2016، وسلفه مواطنه جوزيف بلاتر الذي تولى مقاليد الفيفا منذ العام 1998، إلى حين استقالته في يونيو 2015 على خلفية فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي وعالم كرة القدم عموما.

وأظهر التقرير المالي الصادر العام الماضي، إن بلاتر تقاضى ما مجموعه 3,63 مليون دولار عن العام 2015، في مقابل 2,1 مليوني دولار للأمين العام السابق للاتحاد الفرنسي جيروم فالك. بحسب سكاي نيوز.

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وتظهر هذه الأرقام أن ما يتقاضاه رئيس الاتحاد الدولي انخفض بنسبة 58% بين عهدي بلاتر وإنفانتينو.

وأورد التقرير انه "في عام 2016، لم يتلق الرئيس أو الأمينة العامة" بدلات على المدى القصير أو الطويل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس والأمين العام السابقين كانا يتلقيان "زيادات ورواتب مبالغ بها".

وسبق للفيفا أن أعلن في أغسطس أن راتب إنفانتينو، سيكون ثابتا عند 1,5 مليون سويسري ما يعادل 1,38 مليون يورو، يضاف إليها مخصصات مثل سيارة وبدل إقامة وتعويض عن نفقات.