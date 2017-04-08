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نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي

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نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي

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قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن هناك 7 ملايين كارت معاش لجميع أصحاب المعاشات بالجمهورية، مضيفا أن وزارة المالية لا تدخر طاقة للتقدم لمصلحة المواطن.

وأوضح معيط، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء " المذاع على شاشة "dmc"، مساء الجمعة، ان الوزارة واجهت تحدى  كبير فى ميكنة المعاشات، بسبب عدم قدرة معظم المسنين على القراءاة والكتابة، وكان هدفنا أن يستطيع صاحب المعاش صرف معاشه من أي مكان بالجمهورية.

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وأوضح أن وزارة المالية لديها احلام جزء منها تحقق، مشددًا على أنه ليس هناك إي مشكلة فى الوقت ما دامت الوصول للأهداف يتحقق، والأهم هو البدء في الخطط المرجو تحقيقها.

وقال نائب وزير المالية: "اتقال عليا مجنون عندما فكرت في تطبيق ميكنة كروت المعاشات عام 2007".

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