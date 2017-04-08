خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

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قال الدكتور محمد السيد، الخبير في الشأن السوري، إن "ما يحدث في سوريا منذ 6 سنوات هو تدميرها والقضاء على استقلاليتها، وقبل الأحداث كانت سوريا تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع، ولم تكن مديونة لأي دولة خارجية".

وتابع السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، مساء الجمعة، أن الإدارة الأمريكية تعبث بالشرق الأوسط، وتريد القضاء على الجيوش العربية، مؤكدًا أن "الإعلام العربي يسعى إلى تجريف وتزييف العقل، والجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر".

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وأكد أن "الجيش السوري استطاع خلال السنوات الماضية الصمود الحقيقي، والدفاع عن الوطن ضد المخاطر بعد أن تكشفت الأمور، ولم تكن هناك ثورة ولا غيره أنما عمليات إرهابية يغذيها المشروع الصهيو أمريكي"، مضيفًا: "الخزي والعار لكل مؤيد لاعتداء على دمشق".