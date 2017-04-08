صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا

التحرير

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دائمًا ما تشهد الدوريات الأوروبية منافسة شديدة على مستويات متعددة، ولا تقف فقط عند تحقيق الألقاب، ولكن هناك منافسات أخرى يتبارى اللاعبون من أجل قنصها الظفر بها، قد تكون أهدافًا، أو أرقامًا وإحصائيات، وغيرها الطثير من ألقاب في سباق التميز والتفوق.

ومع تأكيد قاعدة "الكرة جوان"، يأتي تسجيل الأهداف وصناعتها، ضمن أكثر المناسبات اللافتة ويضعها كل لاعب في حسبانه، إذ أنها اللقطة التي تخطف الأضواء وتجعل اللاعب أكثر تأثيرًا في الفريق، وبالتالي محط أنظار العالم وكبار الأندية.

«التحرير» تستعرض لكم في التقرير التالي أكثر اللاعبين تهديفًا بالرأس في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا والعالم، منذ موسم 2012-2013، حتى الآن:

كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)

جاء البرتغالي كريستاينو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، في المقدمة كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهدف الرأسية في الدوريات الـ5 الكبرى، إذ تمكن أفضل لاعب في لعالم، من تسجيل 32 هدفًا خلال السنوات الأخيرة.

أوليفيه جيرو (أرسنال)

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تمكن الفرنسي أوليفيه جيرو، صاحب الـ30 عاما، والمحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، من احتلال المركز الثاني، كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف عن طريق الرأس في أوروبا، برصيد 24 هدفًا.

أرتيز أدوريز(فالنسيا - أتيليتك بيلباو)

استطاع الإسباني أدوريز، لاعب فالنسيا السابق، وبيلباو الحالي، من الدخول ضمن قائمة أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف بالرأس في أوروبا، بعدما سجل صاحب الـ36 عامًا، 24 هدفًا مع (فالنسيا وبيلباو) في الليجا.

ماريو مانذوكيتش (بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - يوفنتوس)

يعد الكرواتي ماريو مانذوكيتش، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وأتليتكو مدريد الإسباني السابق، ويوفنتوس الحالي، ضمن أكثر اللاعبين إحرزا للأهداف بالرأس في أوروبا، وكان نصيبه من غلة التهديف الرأسية 22 هدفًا.