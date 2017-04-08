بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم

كتب - علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق وكافة الجهات المعنية لإجراء تحويلات مرورية وتعديل مسار الحركة المرورية لتخفيف الكثافات والتكدسات بالمنطقة لإستكمال أعمال إنشاء كوبرى بطول 800 متر بمنطقة مصطفى كامل بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية اعتباراً من صباح اليوم السبت.

والتحويلات على النحو التالى: السماح بالمرور فى الإتجاهين بطريق الكورنيش بطول الطريق، ماعدا 400 متر فقط من تقاطع طريق الجيش مع مسرح السلام حتى المعسكر الرومانى فى الحارة القبلية فقط ، والقادم من محطة الرمل تجاه شرق المدينة يسلك شارع الصفوانى تجاه شارع بورسعيد وإمتداده شارع أحمد شوقى.. حتى شارع المعسكر الرومانى يساراً إلى طريق الجيش مرة أخرى، وشارع المشير أحمد إسماعيل تجاه شارع 4 داخل عمارات القوات المسلحة حتى شارع المعسكر يساراً إلى طريق الجيش، وشارع مسرح السلام تجاه شارع المعسكر الرومانى يساراً إلى طريق الجيش.

وتم تعديل مسار المرور بشارع المعسكر الرومانى.. من أحمد شوقى تجاه طريق الجيش مع الإستمرار بالوصلة من أحمد شوقى إلى طريق الحرية، وتم تعديل مسار المرور بشارع المشير أحمد إسماعيل تجاه واحد من طريق الجيش حتى مزلقان ترام سيدى جابر الشيخ، ويسمح للمرور بالإتجاهين فى الوصلة من مزلقان سيدى جابر الشيخ حتى طريق الحرية، و شارع عبدالحميد العبادى.

كما تم تغيير الإتجاه من شارع الخليج تجاه شارع سوريا ويستمر حتى شارع المعسكر، وتم تحديد الإتجاهات للشوارع الداخلية بمنطقة مساكن مصطفى كامل بحيث تستوعب الحركة المرورية من طريق الجيش تجاه المعسكر الرومانى والعودة لطريق الجيش مرة أخرى، يفضل للقادم من مناطق غرب المدينة والطريق الصحراوى.. المتجه لمناطق شرق المدينة "سيدى بشر – العصافرة – ميامى – المندرة - المعمورة - أبوقير" سلوك الطريق الدولى حتى تقاطع الطريق الدولى مع شارع 45.

كما يفضل للقادم من مناطق غرب المدينة، المتجه إلى مناطق "العوايد – السيوف – الساعة – الإقبال" سلوك طريق المطار أو الطريق الدائري تجاه كوبرى العوايد – شارع مصطفى كامل لتفادى حدوث كثثافات بشبكة الطرق الداخلية، تم وضع علامات إرشادية لقائدى السيارات لسلوك المسارات المرورية.