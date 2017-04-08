مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية

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علقت هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الهجمات الأمريكية على مطار الشعيرات السوري، مؤكدة أن القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية، ويزيد من تعقيداتها.

وأضافت هاجر، خلال تصريحاتها ببرنامج "انفراد" المذاع على قناة "العاصمة"، أن هذه الضربة ستؤثر بالسلب على المفاوضات، وبدلا من الدخول في تسوية سياسية سنواجه تراجعًا شديدًا للغاية في الحل.

وكشفت أن الهدف الأمريكي إعلان الرئيس الأمريكي دونلد ترامب، رفضه لاستخدام السلاح الكميائي، وأن أي محاولة لاستخدامه ستواجه برد فعل عنيف، مشيرة إلى أن الرئيس الجمهوري، انتقد نظيره الديمقراطي السابق باراك أوباما لعدم الرد على مثل هذه الهجمات. وطالبت الجانبين الروسي والأمريكي احتواء الموقف.