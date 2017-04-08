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أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد

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أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد

التحرير

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أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن البطولة العربية التي ستقام في الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس بمصر، ستعيد السياحة العربية للبلاد من جديد.

وقال أبو ريدة، إن بعض الدول بدأت تحجز في الفنادق للحضور إلى والتواجد في البطولة منها جماهير السعودي.

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وتابع رئيس الجبلاية، أن مصر دائمًا ترحب بالعرب وهم ليسوا أغرابًا، متمنيًا أن تعكس البطولة السلوك المحترم والطيب للمصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم، بحضور وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز، للاتفاق على بعض تفاصيل بطولة دوري أبطال العرب التي ستنطلق في الإسكندرية يوم 21 يوليو المقبل.

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التحرير

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