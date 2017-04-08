صفات و مميزات برج العقرب

برج العقرب من الأبراج المائية التي تبدأ من ( 23 اكتوبر- 21 نوفمبر)، ومن الأبراج التي تتوافق معه الحوت والسرطان والثور، الكوكب الخاص به المريخ، وأرقام الحظ لديه (17-26-35-53-44)، أحجاره الخاصة الياقوت والعقيق، يتميز مواليد برج العقرب بانهم أصحاب عزيمة وأقوياء عاطفيون، يتمتعون بعاطفة قوية، لديهم ما يخبونهم من أسرار، أصحاب شخصية جذابة وعنيدة، ومن سلبياته حب السيطرة والتملك، الغيرة، هو شخصية غامضة ومثابرة يحلل خفايا الأمور وصاحب نظرة ثاقبة رغم هدوءه، يتحمل ويصبر على المصاعب، لا يترك ثأره مهما مر الوقت، وهو شخصية تحب جمع المال ويهوى معرفة أسرار الغير و يتكتم على أسراره ولا يبوح بها غامض، ولكنه صديق مخلص، ويساعد من يحتاجه ولكن لا تستهين بقدراته فلا تعرف كيف سينتقم، ورغم بروده الظاهر إلا إنه يملك قلب طيب وعاطفة جياشة، يرفض الاستسلام ويحب السيطرة ويحب دائمًا أن يسعى من حوله لجعله الرئيس عليهم فهو شخصية قيادية ولكن لا يحب الظهور.

أهم ما يميز المرأة العقرب في الحب والعمل:-

تتميز أمراءه برج العقرب بميزات تجعلها أنثى قوية تعتز بنفسها بقوة، تتمتع بجمال وحضور رائع يميزها عن غيرها من النساء، تعتز بما لديها من إمكانيات لدرجة أنها ترفض كونها أنثى حتى تقوم بعمل كل ما تريده دون تحرج، فهي أنسانة ذات قلب طيب وحنون وتحب السيطرة وصاحبة مبدأ في حياتها ولكنها فضولية وتحب معرفة كل ما يخفى عليها، تستطيع أن تلدغ من يقرب منها وهي دائمًا صاحبة لدغة صائبة لا ينجو منها أحد.

أهم ما يميز الرجل العقرب في الحب والعمل:-

على من يتعامل مع مولود برج العقرب أن يتمتع بجرعة من الوقاية لما سوف يتعرض له حتى لا يحتاج للعلاج لفترة طويلة، فرجل العقرب يتمتع بالبرود والعقلانية ويظهر ما ليس في داخله ويجعلك تعلم عنه ما يريده فقط ولا شيئ غير ذلك، وربما تعتقد أنه رجل ساذج وطيب القلب، وربما تعتقد ايضًا إنه لئيم ولكنه غير ذلك، فهو هو من يدير الوضع، حاد الذكاء، وإذا تعرض للإهانة فأنت من سيتعرض لصب جام غضبه عليه وسيحطم كل شئي في طريقه، وفي الحب يحب السيطرة وغيور على من يحب وعندما يتألم من تركها له يستطيع أن يحطم قلبه وسعادته، وهو أب صارم مع أبنائه ولكنه قليل العاطفة ولكنهم يحبونه ويثقون في قدراته وأراءه.

الهدايا التي يفضلها مواليد برج العقرب:-

من أصحب الشخصيات التي سوف تقابلهم على وجه الأرض فهم صعب تغير وجهتهم وأفضل هدية لهم هي حافظة نقود أو حقيبة أو مدونة ملاحظات.

الأبراج التي توافق في الحب مع مواليد برج العقرب:-

يتوافق مواليد برج العقرب الثور و برج السرطان وبرج العذراء وبرج العقرب فهم من الأبراج التي تتوافق في الحب والزواج مع مواليد برج العقرب.

مشاهير برج العقرب:-

من مشاهير مواليد برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ومنى ذكي، والمطربة ديانا كرزون، هند صبري، وعالميًا ليوناردو دي كابريو وهو فنان عالمي، مارتن لوثر، بيل جيتس بيكاسو، الأمير تشارلز.

نظرة عامة لمواليد برج العقرب:-

يقف وراء شخصيته الهادئة قلب مليء بالانفعال والعواطف لديه شغف كبير للوصول إلى الحقائق والأسرار الدفينة، يخبئ مشاعره ولا يبديها لأحد، لديه القدرة على القيادة والنجاح في كل ما يريده ولكن أبتعد عنه وقت ثورته فسيقلب عليك كل ما يقف أمامه، عندما تحبه فأجعل الصبر غايتك لتصل إلى قلبه وتمتلكه ولكن كن دائمًا صادق في مشاعرك تجاهه.

شبكةعيونالإخبارية

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