يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى

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أعرب أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك الأسبق، عن استياءه من التصريحات التي صدرت من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيم صلاح، لاعبا الفريق الأبيض، في الفترة الماضية.

وهاجم يونس، في تصريحات إذاعية ببرنامج "كلام في الجون" عبر إذاعة "ميجا إف إم"، الثنائي، قائلًا: "كيف يتحدث لاعبي الزمالك عن شخص كان نجم وكابتن النادي؟! محمد حلمي تحمل أمور أنا حزين أنه تحملها، فهو أساء لنفسه فقط، وما كان يجب تحمل كل ذلك".

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وأضاف: "شيكابالا أساء في تصرفه وكان يجب أن لا يحدث ما حدث ذلك، ويجب أن يكون الرد بشكل محترم".

واختتم: "الدوري أصبح منتهي.. وعلى إيناسيو أن يعزل الفريق بالكامل عن الأحداث الخارجية".